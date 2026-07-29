Взрыв или передышка: ученые дали прогноз по геомагнитному полю на 30 июля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
30 июля завершается относительно спокойной геомагнитной обстановкой. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 30 июля сильных геомагнитных штормов не ожидается, однако магнитосфера местами будет пребывать в возбужденном состоянии.
Подробности прогноза и ключевые показатели
Состояние магнитного поля Земли останется преимущественно в пределах нормы, хотя фиксируются небольшие колебания:
- Индекс Kp: составит от 2 до 3.7 баллов. Значения до 4 баллов соответствуют зеленому уровню и не считаются полноценной магнитной бурей.
- Вероятность событий: вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 39%, возбужденной — в 35%, а шанс возникновения слабой магнитной бури составляет 26%.
- Солнечная активность: зафиксированы только слабые вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния на технику и самочувствие.
- Атмосферное давление: в Санкт-Петербурге показатель составит 759 мм рт. ст., в Москве — 748 мм рт. ст., что немного ниже нормы и может вызывать легкую вялость у метеочувствительных людей.
Прогноз геомагнитных колебаний до 8 августа
В первой декаде августа ожидаются периодические всплески активности:
- 31 июля и 2 августа: прогнозируется рост активности до 4.0 баллов (оранжевый уровень, возбужденная магнитосфера).
- 3–6 августа: временное затишье с индексом Kp около 3.0 баллов.
- 7 и 8 августа: повторное усиление колебаний до 4.0 баллов.