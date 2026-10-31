«Вместо спасибо русским»: Собчак наехала на Латвию после запрета на въезд

Ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» резко прокомментировала решение внешнеполитического ведомства Латвии закрыть въезд в республику ей и ее мужу, режиссеру Константину Богомолову.

Как заявила Собчак, она уже долгое время не посещала эту балтийскую страну, однако рассчитывала услышать вразумительные объяснения подобных ограничений. Журналистка посчитала, что решение Латвии говорит о неблагадорности и бессилии, ведь русские многое сделали для этой страны.

«Вместо спасибо русским за то, что они деньги годами вкладывали, экономику затухающую прибалтийскую тянули, звезд привлекали, шоу-биз убогий подпитывали своими энергиями и деньгами, организовывали ивенты в этом несчастном и малопригодном зале „Дзинтарс“, спектакли ставили и кино снимали в этих локациях, добавляя немало бюджетам местным, — вместо спасибо — какая-то глупая демонстрация. Говорящая лишь о бессилии», — высказалась Собчак.

При этом она добавила, что ей прекрасно живется и в собственной стране.

Напомним, ранее глава латвийского МИД Байба Браже объявила о бессрочном внесении Собчак и Богомолова в список нежелательных лиц без указания конкретных причин. Ситуация укладывается в общую тенденцию: в середине октября премьер-министр страны Андрис Кулбергс выступил с требованием полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ для поездок в ЕС из-за якобы исходящей от России угрозы.