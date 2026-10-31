Прилучный завалил маркетплейсы исками из-за товаров со своим лицом

ТАСС: актер Павел Прилучный требует ₽2,8 млн за наволочки со своим портретом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Российский актер Павел Прилучный обратился в суд с иском о защите интеллектуальных прав к предпринимательнице из Курска, которая торговала на маркетплейсе наволочками с его фотографией без какого-либо разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Поводом для судебного разбирательства стала продажа специфического товара — так называемой наволочки дакимакура с принтом, изображающим артиста. При этом сам Павел Валерьевич никаких лицензионных договоров не подписывал и согласия на монетизацию своего лица не давал. Представители актера указали в документах, что оборот контрафактной продукции превысил ₽1,4 млн.

В исковых требованиях истец настаивает на изъятии всей нелегальной продукции из оборота, возмещении морального вреда, компенсации расходов на госпошлину и выплате внушительной суммы в размере ₽2 820 230. В свою очередь, защита предпринимательницы с претензиями не согласна, заявляя об отсутствии достаточных доказательств в суде. Рассмотрение дела назначено на 5 ноября.

Это далеко не первая судебная баталия актера за защиту своего бренда. Ранее суд в Курске принял в производство аналогичный иск Прилучного к другому бизнесмену, который продавал футболки с портретом артиста. Всего, по информации ТАСС, на счету звезды уже более пяти судебных исков в разных регионах России, направленных против незаконного использования его образа ради коммерческой выгоды.

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