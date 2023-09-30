Заменить маму в 70: в России могут разрешить прабабушкам брать внуков под опеку

Депутаты Госдумы разработали проект закона, разрешающего прабабушкам и прадедушкам брать опеку над несовершеннолетними правнуками. По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, эта законодательная инициатива может изменить судьбы сотен детей. В отдельных случаях так складываются обстоятельства, что единственным родственником ребенка, оставшимся в живых или не отбывающим наказание, становится самый пожилой член семьи.

НЕ СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ

«Если законопроект примут, пенсионерам, взявшим опеку над правнуками, увеличат страховые выплаты к пенсии по старости, – пояснили в Министерстве социального развития Московской области. – За каждого правнука им будет дополнительно начисляться треть от фиксированной части их пенсии. В 2023 году эта сумма составляет 2522 руб. ежемесячно. Кроме того, опекуны до самого совершеннолетия ребенка будут получать алименты от одного из родителей, если он жив и трудоспособен».

В законопроекте есть важная ремарка. Прабабушкам и прадедушкам позволят взять на себя опекунство, только если им нет на момент заключения договора с опекой 80 лет и если нет инвалидности.

Самой молодой прабабушкой в России на сегодняшний день является Нина Александровна Катюшина из Железногорска. Это Красноярский край. На момент рождения правнучки ей был всего 51 год. К слову, в Подмосковье молодых прабабушек тоже немало. По данным Главного управления ЗАГС Московской области, в регионе это гордое звание носят 17 пенсионерок, которым еще не стукнуло 70 лет.

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ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

«В судебной практике встречались случаи, когда у ребенка осталась только прабабушка, которой немного за 60, – рассказывает юрист из Дмитрова Михаил Святов. – Она бы с радостью взяла правнука себе, но законодательство такого не преду­сматривает. Получается парадокс: ребенок при живом родственнике должен идти в детский дом».

Согласно нынешнему законодательству, опекунами несовершеннолетних могут быть лишь тети, дяди, братья и сестры, бабушки и дедушки. Прабабушки и прадедушки даже не рассматривались, потому что их в массе воспринимают как очень старых людей.

«Бывают случаи, когда мать лишена родительских прав, отца никто не видел, а бабушка уже умерла, – рассказала нам бывшая сотрудница органов опеки из Солнечногорска Анастасия Зуева. – Казалось бы, ребенок – полный сирота. Типичный случай и в моей практике был. А потом выяснилось, что где-то в другой области проживает прабабушка. Да, старенькая. Ей на первый взгляд и самой требуется уход – гипертония, слабое зрение, операция на сердце. Но для подростка она еще может быть достойным опекуном. И когда она совсем состарится, есть шанс, что заботу о ней возьмет на себя уже он».

ЗАНЯТНАЯ АРИФМЕТИКА

Самой молодой прабабушкой в мире является индианка Бано. Она родилась в 1956 году, вышла замуж в возрасте 10 лет и родила своего первого ребенка в 11. Ее дочь, выйдя замуж в 12 лет, уже через год стала мамой. Таким образом, Бано стала бабушкой уже в 24 года. Внучка Бано родила в 14-летнем возрасте, сделав Бано в 38 лет прабабушкой.