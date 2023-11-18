Заряд победы: бойцы СВО опробовали особенное оборудование, изготовленное десантниками из Клина

Клинский Союз Десантников наладил выпуск незаменимого оборудования для своих боевых товарищей. Ребята печатают на 3D-принтере «заряжайки» для автомата Калашникова и подсветки под прицелы для артиллерийской буссоли. Первые устройства значительно облегчают зарядку магазина автомата патронами, а вторые – улучшают видимость при ведении боя в ночное время.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

С самого начала СВО клинский Союз Десантников поддерживает боевых товарищей. С помощью волонтеров собираются и отправляются на передовую ценные грузы. Год назад союз получил от администрации городского округа Клин отдельное помещение. Сейчас на его территории не только ведется патриотическая подготовка молодежи и сбор необходимой помощи для бойцов, но и создание очень важных на фронте вещей – так называемых «заряжаек».

Эти вещи незаменимы для военнослужащих наших штурмовых и артиллерийских подразделений, ведь с их помощью можно в считаные секунды полностью перезарядить автомат.

«Образец «заряжайки», изготовленный методом 3D-печати, мы получили от нашего товарища – десантника из Коломны Александра. Он прислал нам его с просьбой передать ребятам на фронт для апробации. Ребята одобрили и попросили прислать таких «заряжаек» побольше», – рассказывает председатель Межрегиональной общественной организации «Союз Десантников» городского округа Клин Денис Филиппов.

Было решено налаживать производство в Клину. Для работы десантники приобрели старенький 3D-принтер.

Фото: [ Клинский Союз десантников ]

«Спасибо Александру из Коломны, который вместе с образцом предоставил и специальные файлы для печати. Именно с их помощью принтер воспроизводит конструкцию. А чтобы конструкция получилась идеальной и эффективной, такие файлы нужно грамотно написать», – поясняет Денис.

БОЛЬШИЕ МАСШТАБЫ

Волонтеры группы «Привет из дома. Привет из Клина» помогли десантникам закупить специальный пластик в необходимых количествах, и дело пошло. Правда, не так быстро, как хотелось бы.

«Такие объемы, которые просят ребята, наш древний принтер не тянет: на печать одной «заряжайки» уходит около трех часов. Поэтому было решено закупить второй. На личные средства», – поясняет десантник.

Но и его, как отмечает Денис, для воплощения всего задуманного недостаточно. Чтобы выйти на большие масштабы, ребятам очень пригодился бы третий 3D-принтер. Ведь, помимо «заряжаек», десантники освоили и производство подсветок под прицелы для артиллеристов.

Отзывы с фронта на «гаджеты» из Клина идут замечательные. Как отмечают бойцы, такое оборудование облегчает заряжание магазина и по времени, и по силам. Оно легкое, необъемное, его удобно носить с собой.

«Если найдутся жители с активной гражданской позицией, которые помогут нам приобрести еще один принтер, и мы, и бойцы будем очень признательны», – отмечает Денис.

Все изготовленное оборудование будет передано в зону СВО с очередным гуманитарным конвоем, который направится из Клина на линию соприкосновения уже в декабре.