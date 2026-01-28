Зеленый шалфей, черный уголь и грозовой синий: выбираем трендовые цвета маникюра в 2026 году

Как изменится мода на маникюр в 2026 году

Если еще недавно в центре внимания были яркие красные и хромированные покрытия, то в этом году на первый план выходят более сдержанные оттенки. Опытные мастера уже знают, какие цвета будут фаворитами — это не только классика, но и свежие, неожиданные решения.

В моде окажутся оттенки, которые дарят ощущение спокойствия и уверенности, оставаясь при этом стильными и актуальными. Новые цвета станут своеобразным ответом на прошлогодний эклектизм и сложные трехмерные дизайны. В тренде окажутся прохладные и приглушенные тона, которые придают образу устойчивость и внутреннюю силу.

Модные цвета маникюра в 2026 году

Белый с эффектом пены: возвращение к минимализму

Одним из главных фаворитов сезона станет молочно-белый лак с легким серым подтоном. Не случайно именно оттенок Cloud Dancer был выбран Pantone цветом 2026 года. Белый маникюр — это новый символ утонченного минимализма. Если ранее в моде доминировали нюдовые розовые и коричневые оттенки, то теперь на смену им приходят пастельные голубые, зеленые, черные и белые цвета. Важно избегать эффекта «корректора» и отдавать предпочтение мягким, слегка прозрачным покрытиям. Такой лак легко впишется в любой гардероб и подчеркнет актуальные тренды.

Апельсиновый взрыв: яркость без компромиссов

Оранжевый лак стал настоящим хитом в начале 2026 года. Специалисты уверены: этот насыщенный оттенок сохранит популярность в течение всего сезона. Классические насыщенные апельсиновые тона — идеальный выбор для тех, кто не боится выделяться и хочет добавить яркости своему образу.

Молочный шоколад: новая классика

Коричневые оттенки лака давно считаются универсальным решением, однако в 2026 году особенно популярными станут молочные и кофейные вариации. Эксперты прогнозируют появление на ногтях как глубоких оттенков эспрессо, так и более светлых латте с молочными нотками. Такой маникюр выглядит элегантно и подходит для любого времени года. Коричневый — стильная альтернатива черному, которая не выглядит слишком мрачно, но при этом сохраняет ощущение роскоши и изысканности.

Зеленый оттенок земли: естественная гармония с природой

Зеленый цвет продолжает занимать прочные позиции в моде, и в 2026 году он приобретает более спокойные и натуральные оттенки. В тренде будут приглушенные, «землистые» тона, особенно мягкий оттенок шалфея. Эксперты связывают этот выбор с растущим желанием гармонии с природой и экологической осознанностью. Зеленый маникюр легко сочетается с повседневным стилем и помогает подчеркнуть уникальность владельца.

Черный уголь: классика с новой силой

Черный лак давно известен как универсальное решение, но в 2026 году он возвращается в центр внимания с особой силой. Специалисты прогнозируют рост интереса к глубоким, насыщенным угольно-черным оттенкам. Возможно, это ответ на длительный период популярности светлых и мягких тонов или стремление добавить образу немного смелости и характера. В любом случае, черный маникюр остается идеальным выбором для тех, кто ценит элегантность и индивидуальность.

Синий грозовой: баланс между графитом и небом

Неожиданным трендом становится «грозовой» синий — оттенок, который находится на грани между серым и небесно-голубым. Именно такие сложные цвета будут особенно востребованы в 2026 году. Синие лаки набирают популярность, а сочетание холодных серых ноток с мягким голубым придает маникюру глубину и загадочность. Такой цвет отлично подойдет как для деловых мероприятий, так и для вечерних выходов.