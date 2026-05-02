Дартс, гиревой спорт, плавание и кросс: как 11 команд Химок боролись за победу в юбилейной спартакиаде

В подмосковных Химках в четверг, 30 апреля, подвели итоги ежегодного спортивного праздника: завершилась спартакиада работников предприятий и организаций городского округа, проинформировали в администрации округа. Соревнования проводятся уже 15 лет подряд и за это время превратились в одну из самых узнаваемых и почитаемых спортивных традиций муниципалитета.

Нынешний юбилейный сезон, по информации администрации, выдался насыщенным. Участники состязались в 15 дисциплинах. Список видов спорта включил в себя как классические, так и узкоспециализированные направления: дартс, гиревой спорт, плавание, а также легкоатлетический кросс. Соревнования стартовали еще в марте и продлились до середины апреля.

За право называться лучшими боролись команды ведущих промышленных предприятий и учебных заведений Химок. География участников была широкой: в спартакиаде были задействованы как профессиональные тренированные спортсмены, так и обычные любители, которые вышли на старт ради собственного удовольствия.

Всего в состязаниях приняли участие 11 коллективов. Организаторы подчеркивают: цель соревнований была достигнута — участники не только укрепили свое физическое здоровье, но и получили мощный заряд бодрости и положительных эмоций.

Церемония чествования победителей и призеров прошла на высоком уровне. Местом проведения стал современный спортивный комплекс «Арена Химки». Почетные награды, кубки и дипломы спортсменам вручал депутат Химок Валентин Герасимов, который также имеет почетное звание заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области.

«За время спартакиады вы стали одной большой спортивной семьей. Эти соревнования давно перестали быть просто состязанием. Здесь коллеги сплачиваются в команды, а соперники находят новых друзей», — сказал Валентин Герасимов.

По итогам соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом. Высшую ступень пьедестала заняло НПО имени С. А. Лавочкина. Серебряными призерами спартакиады стала Академия гражданской защиты МЧС России. Замкнул тройку лидеров коллектив НПО «Энергомаш». Помимо командных наград, участники, показавшие лучшие результаты в индивидуальных дисциплинах, также получили медали и кубки за личные достижения.

