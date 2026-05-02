Угли, шампуры, аптечка и картошка: почему россияне массово скупают «шашлычные туры» за 12 тыс. руб.

В российских городах с наступлением устойчивого тепла появилась новая услуга. Речь идет об однодневных поездках на природу, которые в народе уже окрестили «шашлычными турами». Популярность таких выездов резко возросла, а стоимость начинается от 12 тыс. руб. на одного участника, сообщил Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По данным издания, организатором выступает так называемый «босс-барбекю» — человек, который берет на себя все хлопоты по подготовке и проведению пикника. Он собирает небольшую группу, до восьми путешественников, и везет их в лес.

По информации издания, в программу включен полноценный мастер-класс: гибкий гид показывает, как грамотно подобрать место для стоянки, найти подходящую поляну, выбрать качественные угли и правильное мясо, установить мангал и грамотно подготовить шампуры.

Подобный формат, по данным издания, рассчитан на определенные категории граждан. В первую очередь — на тех, кто остался без компании в продолжительные майские выходные, а также на девушек, которые не имеют навыков самостоятельного приготовления мяса на костре.

«За один день шашлычные кураторы берут 12 тыс. руб. В эту сумму входят маринованное мясо, сосиски, картошка, мангал на каждого, аптечка, вода и жидкость для розжига. Организаторы также советуют брать с собой вино — "для маринада и хорошего настроения"», — говорится в статье Life.ru.

