Зерно задора: как мода на ЗОЖ влияет на ассортимент хлеба

Подмосковье снова поставило рекорд по урожаю зерновых и зернобобовых. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ожидается, что урожай этого года превысит 720 тыс. тонн. Это на 6% больше, чем год назад, когда были побиты все рекорды советского времени. Закономерно развивается и производство хлебобулочных изделий. И здесь есть свои интересные тренды. Благодаря популярности здорового питания на прилавках в регионе появляются новые – порой необычные! – продукты.

ЧЕМ ГРУБЕЕ, ТЕМ ВКУСНЕЕ?

Один из главных трендов – использование цельнозерновой муки. Ее делают из цельного, неочищенного зерна, сохраняя в том числе оболочку. В булочной «Каравай-СВ» в Воскресенске говорят, что цельнозерновую выпечку охотно берут девушки, которые заботятся о фигуре, люди с разными заболеваниями, например с диабетом. Спросом у них пользуются и продукты из альтернативной муки.

«Хорошо идет хлеб из пяти видов муки: гречневой, овсяной, льняной, пшеничной и ржаной, в составе нет дрожжей и сахара. Еще варианты – хлеб из гречневой муки с отрубями, цельнозерновой хлеб из полбы, хлеб на закваске», – отметили в булочной.

ВОТ ТАК ЗАМЕС

Кстати, выпечка на закваске сейчас тоже популярна. Таким наблюдением поделились в магазине «Рожь да Лен» в Реутове.

«Для теста на закваске используют вполне обычные ингредиенты: мука, вода, соль. Но сам процесс приготовления дольше. Благодаря этому в выпечке появляются полезные бактерии, помогающие пищеварению», – объяснили в продуктовом.

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Кроме того, здесь видят запрос на продукты для специальных диет. Например, при непереносимости глютена или лактозы.

«В таких случаях люди покупают хлеб на безлактозном молоке. Или, например, безглютеновые багеты из смеси гречневой, кукурузной и рисовой муки с семенами льна и подсолнечника», – рассказали в магазине.

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Впрочем, покупателей привлекает не только польза для здоровья или фигуры. Многим интересно пробовать новое или открывать для себя забытое старое. В воскресенской булочной «Каравай-СВ» отмечают интерес клиентов к традиционной молдавской вертуте из вытяжного теста с разными начинками или к русской кулебяке. Это закрытый пирог, где собрано сразу несколько видов начинки, разделенных слоями теста.

А иногда покупатели рады просто найти выпечку со вкусом, к которому привыкли с детства. Об этом говорят в коломенской пекарне «Из Печи».

«Некоторые производители, чтобы упростить процесс, пекут все из одинакового обычного теста. Сдобное не делают. Поэтому сдоба, приготовленная по старым рецептам, привлекает внимание», – объяснили в пекарне.

КАК ВЫБРАТЬ ПОЛЕЗНОЕ?

Советы от начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежды Раевой: