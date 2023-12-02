«Ждать сложнее, чем находиться там»: женщина-герой оставила маленького сына с бабушкой, чтобы отправиться на СВО

Кадровый офицер, старший лейтенант, участница СВО и супруга боевого командира Юлия Шканова из Наро-Фоминска победила в Московском областном конкурсе «Женщина – Герой». Его организовали для жен, матерей, сестер и дочерей участников специальной военной операции при поддержке правительства региона и Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Сразу же после получения награды Юля пообщалась с «Подмосковье сегодня» и рассказала, каково это – ждать мужа с фронта, увидеться всего на несколько часов и опять надолго расстаться – и что нужно делать, чтобы отчаяние не захлестнуло.

СОН С ТЕЛЕФОНОМ В РУКАХ

Юлия, как и супруг, – военнослужащая. Она начальник вещевой службы бригады в одной из частей в Наро-Фоминске. Когда началась спец­операция, их сыну Саше было всего четыре месяца.

«В первые дни, когда началась СВО, все были в полной растерянности. Узнали об этом по телевизору от президента страны. Связи на тот момент с мужьями не было. Она появилась только через две недели», – рассказывает Юля.

Поэтому женщины даже во сне не выпускали телефоны из рук, чтобы вдруг случайно не пропустить долгожданный звонок.

«Я помню, как мы боялись пропустить вызов. Я такая не одна. Каждая жена ждала, лежала около телефона и не выключала его ни на секунду. А когда случалось, что все-таки пропустили, не услышали, так расстраивались. И пока не поступал следующий, утешения не было, мы не находили себе места», – делится переживаниями Юля.

ОН НА ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, Я – НА ДРУГОМ

В один из таких трудных моментов она излила душу листу бумаги и родилось стихотворение «Моему Герою». Впоследствии оно стало песней, с которой жена бойца СВО и приняла участие в подмосковном конкурсе «Женщина – Герой». Заняла 1-е место.

«Чтобы поучаствовать в финале, я вернулась из зоны СВО домой в Подмосковье всего на несколько дней. А так по работе я сейчас практически все время нахожусь там. Вот сейчас доделаю здесь дела и снова в путь. Нужно же коллег одевать там потеплее», – улыбается начальник вещевой службы.

Фото: [ Из архива проекта "Жена Героя" ]

Пока и Юля, и ее муж находятся в зоне проведения специальной операции, сыном Сашей занимается бабушка. Она сейчас в семье самый крепкий тыл.

«Но несмотря на то, что мы оба на СВО, видимся крайне редко. Он на одном направлении воюет, а я – на другом. Бывают короткие встречи, и то чаще на несколько часов. Помню даже, как мы с сыном встречали Новый год в Валуйках (Белгородская область, граничит с новыми регионами РФ. – Прим. ред.). Тогда наш папа к нам не смог приехать, а присоединился позже, но тоже на пару часиков всего», – вздыхает женщина.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Юля признается, что это дается ей тяжело. Но именно занятость помогает не унывать. Быть все время при деле она желает и женам, мамам, дочерям и сестрам военных.

«Нужно заполнить те моменты, когда ты не можешь справиться со своей тревогой, общением с близкими. Нужно найти себе хобби, заняться общественной деятельностью. Но ни в коем случае не оставаться наедине с собой. Потому что это очень съедает внутреннее состояние», – считает кадровый офицер.

А еще нужно верить в лучшее, но быть готовым ко всему и поэтому стать твердым, как камень, уверена Юлия.

«Ждать – это всегда сложнее, мне кажется, чем находиться там. Потому что не знаешь, что будет впереди. А ожидать может любое. Никто не застрахован ни от чего», – говорит она.

Вместе с этим во время коротких созвонов и встреч стоит рассказывать мужьям побольше о доме и о детях, уверена жена бойца.

«Конечно, очень многое зависит от женщины. Стараемся мужчин как-то отвлечь и погрузить в свои домашние заботы, чтобы переключить хоть немного от службы на нашу общую жизнь сейчас и на то будущее, которое нас ждет после Победы», – признается Юля.

кстати

Юлия Шканова, несмотря на всю свою занятость на службе и частые командировки в зону СВО, курирует Всероссийский проект «Жена героя» в Подмосковье – супруги военнослужащих фотографируются в мундирах своих мужей. Юля делает это для того, чтобы собрать и объединить вместе женщин и поддержать в это непростое время бойцов на фронте.