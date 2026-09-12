Валентина Шевченко освободила чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе после повреждения связок плеча и спины. Из-за длительного восстановления спортсменка не сможет провести запланированную защиту против Наталии Силвы 3 октября. О ситуации сообщил «Коммерсант».

По имеющейся информации, восстановление Шевченко может занять от 8 до 12 месяцев. Команда спортсменки решила не ускорять возвращение в октагон и согласилась освободить титул. Теперь чемпионский пояс разыграют Наталия Силва и Ван Конг на UFC 332 в Солт-Лейк-Сити.

Решение вызвало обсуждение среди представителей MMA. В частности, Пауло Коста обратил внимание на ситуацию с Карлосом Ульбергом. По мнению бойца, в UFC применили разные подходы к спортсменам с травмами: Шевченко лишилась титула, тогда как Ульберг сохранил чемпионский статус в полутяжелом весе.

После ухода Шевченко главным событием UFC 332 станет бой Силвы и Ван Конг за вакантный пояс. Силва подходит к встрече с серией из восьми побед, а Ван Конг занимает шестую строчку рейтинга. При этом обе спортсменки пока значительно уступают бывшей чемпионке по узнаваемости среди широкой аудитории.

Состав турнира также стал причиной критики. Помимо титульного поединка, в кард вошли встречи Тэлботт — Фигейреду, Грин — Рибович, Копылов — Готье, Уильямс — Солдич и Уокер — Паркин. По мнению критиков, подобная подборка больше напоминает стандартный Fight Night, чем номерное шоу с вакантным чемпионским поясом.

Дополнительные изменения связаны с новой телевизионной моделью UFC в США. С 2026 года номерные турниры доступны подписчикам Paramount+, а UFC 332 также должен выйти на CBS. Новый семилетний договор оценивается примерно в $7,7 млрд и предусматривает 13 номерных турниров и около 30 Fight Night в год.

Высокая частота проведения шоу увеличивает нагрузку на ростер организации. UFC уже несколько лет проводит более 40 турниров за сезон, поэтому промоушену постоянно требуются новые бойцы для заполнения кардов.

Одним из главных источников пополнения состава остается «Претендентская серия Даны Уайта». В сезоне 2025 года контракты с UFC получили более 40 участников программы. За первые пять выпусков текущего сезона организация подписала еще 24 бойца.

Формат шоу ориентирован на зрелищные досрочные победы. Участникам необходимо демонстрировать активный стиль, поскольку победа решением сама по себе не гарантирует контракт. Благодаря программе в UFC появились, в частности, Шон О’Мэлли, Джамал Хилл и Джек Делла Маддалена.

При этом постоянное увеличение числа новых спортсменов создает проблему с распределением звезд по турнирам. Чем больше шоу проводит UFC, тем сложнее собирать каждый номерной кард из известных имен. В результате титульные бои с участием менее медийных претендентов получают статус главных событий крупных турниров.