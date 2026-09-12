FIS снова отложила декларацию нейтральности для российских спортсменов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) перенесла на 17 сентября срок предоставления образца декларации, необходимой для дополнительных проверок спортсменов. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

Ранее в ФЛССР рассчитывали получить документ с разъяснениями до конца текущей недели. Теперь срок был перенесен еще на несколько дней.

«Есть перенос по срокам получения нами декларации с пояснениями. Этот срок перенесен на 17 сентября», — сообщил Свищев.

FIS ранее объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2026/27. Участие предусмотрено в нейтральном статусе.

Кроме того, международная федерация сообщила о намерении повторно рассмотреть заявки спортсменов, которым ранее было отказано в получении нейтрального статуса. Таким образом