Звери бросились прочь: пожар заставил обитателей заповедника спасаться бегством

Косули, барсуки, зайцы, лисы и степные птицы ушли с территории Оренбургского заповедника после крупного природного пожара. Специалисты не обнаружили погибших животных, а часть обитателей успела покинуть опасную зону до распространения огня. Об этом «Коммерсанту» сообщил начальник отдела охраны заповедных территорий Иван Чуриков, пишет 56orb.ru.

Возгорание началось 5 сентября на территории, расположенной рядом с заповедником. Из-за высокой температуры и сильного ветра пламя быстро двигалось в направлении охраняемой зоны. Государственные инспекторы и оперативная группа продолжали борьбу с огнем более двух суток.

Пламя прошло по 4,5 тысячи гектаров Буртинской степи. Это около 12% всей площади охраняемой территории. На пострадавших участках полностью выгорела травянистая растительность. При этом основная часть деревьев сохранилась, а верховой пожар не возник.

От огня пострадала и туристическая инфраструктура. Полностью уничтожена экологическая тропа «Где живет бобр». Вместе с ней сгорели информационные стенды, смотровые площадки и другие элементы маршрута.

Служебные здания, ангары, кордоны и крупную туристическую беседку удалось сохранить. Сотрудники постоянно проливали водой расположенные рядом объекты, чтобы не допустить перехода огня.

Искусственно восстанавливать выгоревшие участки степи специалисты не планируют. Проведение рекультивации на территории заповедника запрещено, поэтому восстановление должно пройти естественным путем.

По оценкам специалистов, корневая система растений не получила критических повреждений. При благоприятных условиях новый травяной покров способен появиться уже в ближайшее время.