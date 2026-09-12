Крым вздохнул с облегчением: тревогу сняли спустя полтора часа

В Крыму днем 12 сентября отменили режим беспилотной опасности, введенный из-за возможной угрозы с воздуха. Сигнал тревоги прозвучал в 12:56, а отбой был объявлен в 14:28. Об этом сообщает сайт «Новый Крым».

Таким образом, режим действовал чуть более полутора часов. На протяжении этого времени жителей региона предупреждали о потенциальной опасности.

По данным МЧС, ситуация обошлась без последствий, о новых происшествиях ведомство не сообщало.

Ранее сообщалось, что ночью 10 сентября в порту «Черноморск» были уничтожены два сухогруза, катер и хранилища с горюче-смазочными материалами. Кроме того, при переходе по морю в направлении порта «Одесса» было поражено еще одно судно с грузом.