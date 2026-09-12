В Костроме придумали новый подход к борьбе с опасными метастазами

Костромской онколог Владимир Унгурян стал соавтором книги, посвященной лечению метастазов в печени. В издании специалист подробно описал метод изолированной химиоперфузии и практический опыт его применения. Об этом сообщили в администрации Костромской области, передает ко44.

Пособие подготовлено совместно с врачом НМИЦ радиологии Леонидом Петровым. Редактором книги выступил главный онколог России, академик Андрей Каприн.

Основой издания стали реальные клинические случаи из медицинской практики. Авторы рассмотрели особенности проведения операций, допущенные ошибки и результаты лечения пациентов с тяжелыми онкологическими заболеваниями.

Метод изолированной химиоперфузии предполагает проведение химиотерапии непосредственно в области пораженного органа. Такой подход позволяет работать с опухолевыми очагами локально и является одним из методов лечения сложных случаев метастатического поражения печени.

Костромской онкологический диспансер ранее получил высокую оценку на федеральном уровне. Методика химиоперфузии, которую используют специалисты учреждения, вошла в рекомендации Минздрава России.

Развитие этого направления в Костромской области стало возможным после приобретения аппарата искусственного кровообращения. Решение о закупке оборудования было принято при поддержке губернатора региона Сергея Ситникова.

Новое оборудование позволило местным специалистам проводить операции, которые ранее требовали направления пациентов в другие медицинские центры. Теперь часть подобных вмешательств выполняется непосредственно в Костромской области.

По словам Владимира Унгуряна, создание книги стало совместной работой специалистов из региона и федерального медицинского центра. В пособии авторы постарались систематизировать накопленный опыт, чтобы использовать его в дальнейшей онкологической практике.