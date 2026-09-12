Диспансеризация меняется: россиян ждут новые проверки и оценка рисков

Минздрав России готовит масштабное обновление программы диспансеризации, сделав акцент на индивидуальной оценке состояния здоровья граждан. Изменения предусматривают новые обследования и консультации для отдельных категорий населения.

Для граждан в возрасте от 18 до 49 лет планируется поэтапно включить в диспансеризацию оценку репродуктивной функции. Предполагается, что такой подход позволит уделять этому направлению больше внимания в рамках профилактических обследований.

Отдельное изменение коснется ветеранов боевых действий. Для них предусмотрят обязательную консультацию медицинского психолога.

Более детально врачи также будут оценивать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. В программу планируют включить регулярный контроль липидного профиля, в том числе показателей «плохого» и «хорошего» холестерина.

Кроме того, предусмотрено однократное определение уровня липопротеида (а). Этот показатель рассматривается как важный генетический маркер, позволяющий оценивать вероятность развития инфаркта или инсульта.

Еще одним направлением станет более активное использование систем поддержки принятия врачебных решений, в том числе технологий на базе искусственного интеллекта. При этом ИИ предполагается использовать исключительно как дополнительный инструмент — своеобразное «второе мнение» для врача. Окончательное решение по диагностике останется за медицинским специалистом.