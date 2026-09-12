Хоккеисты двух «Динамо» сцепились уже в первые секунды матча КХЛ

Хоккеисты московского и минского «Динамо» устроили потасовку уже на 18-й секунде матча регулярного чемпионата КХЛ. Инцидент стал продолжением конфликта между командами, который произошел во время летнего Кубка мэра.

Игроки начали выяснять отношения практически сразу после стартового вбрасывания. Драка произошла в самом начале встречи и стала одним из первых заметных эпизодов матча.

Предыстория конфликта связана с летним турниром. В финальной игре Кубка мэра защитник минского «Динамо» Николас Мелош получил травму после силового приема Андрея Никонова.

После того эпизода между представителями двух команд возникло напряжение. Очная встреча в регулярном чемпионате КХЛ стала первой возможностью для хоккеистов вновь встретиться на льду после произошедшего летом.

На этот раз противостояние переросло в драку еще до того, как матч успел набрать ход. Потасовка началась спустя всего 18 секунд после стартового вбрасывания.

Кадры произошедшего были сняты на видео. На них запечатлен момент драки между хоккеистами московского и минского клубов.