Нефть сорвалась с цепи: почему Россия внезапно оказалась среди главных выгодополучателей

Нефтяной рынок столкнулся с новым риском дефицита после атак на инфраструктуру Саудовской Аравии и осложнения поставок через Красное море. На фоне перебоев стоимость нефти и нефтепродуктов заметно выросла, что создает благоприятные условия для российских экспортных доходов. Источник информации в предоставленном материале не указан. Об этом пишет Финам .

Саудовская Аравия временно остановила работу нефтепровода Восток — Запад после нескольких атак. Маршрут считается важной альтернативой поставкам через Ормузский пролив и используется для доставки нефти к побережью Красного моря.

Дополнительным фактором стало ухудшение ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Контроль над участком побережья и риски для судоходства усилили опасения участников рынка относительно стабильности поставок сырой нефти.

Фьючерсы на Brent завершили неделю около $104 за баррель после подъема примерно до $110. При этом цены на физические поставки оказались значительно выше. Стоимость Dated Brent в четверг достигала $120,1 за баррель.

Цена российской Urals, используемая при расчете налоговых показателей, поднялась примерно до $94 за баррель. Среднее значение с начала сентября составляло около $81 за баррель. В Китае и Индии российская нефть также начала продаваться с премией.

Сильнее всего подорожали нефтепродукты. Европейский дизель поднялся до $204–210 за баррель. В США стоимость топлива достигла исторических максимумов. Европейские цены на газ при этом находились примерно в диапазоне $950–1000 за тысячу кубометров.

Рост стоимости дизельного топлива создает дополнительные инфляционные риски. Более дорогие перевозки увеличивают расходы бизнеса, а повышение затрат в сельском хозяйстве способно отразиться на конечных ценах продуктов.

Дополнительным фактором для рынка может стать возможное ограничение американского экспорта нефтепродуктов. Обсуждение такого сценария связывают с ростом цен на дизельное топливо и приближением выборов в США. При введении ограничений предложение на мировом рынке может сократиться еще сильнее.