Мостовой сыграл с «Зенитом» только 10 минут: нет ли здесь нарушения регламента

В восьмом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Принадлежащий петербургскому клубу отданный в аренду железнодорожникам полузащитник Андрей Мостовой сыграл в матче только 10 минут.

Регламент РПЛ запрещает ограничивать возможность игры арендованных футболистов в матчах против клубов, которым они принадлежат. Однако, согласно анализу Sports.ru, «Зенит» обошел это правило.

Автор портала Илья Панаев предполагает, что «Зенит» мог в качестве негласного условия аренды оговорить ограниченное количество игрового времени для Мостового.

В первом матче за «Локомотив» против «Балтики» (1:0) Мостовой провел полный матч и забил победный гол, но в игре против «Зенита» вышел только на 83-й минуте, хотя его появление на поле напрашивалось гораздо раньше.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, что Мостовой в матче с «Зенитом» не вышел из-за «определенных нюансов».

Однако, даже если «Зенит» поставил условием аренды Мостового в «Локомотив» ограниченное участие игрока в матчах против команды, которой он принадлежит, доказать это практически невозможно.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» заплатил Дмирию Хлусевичу за досрочное расторжение контракта.