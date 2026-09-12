Глава Альтман допустил создание неуправляемого искусственного интеллекта

Генеральный директор американской компании OpenAI, разработчика сервиса ChatGPT, Сэм Альтман в интервью журналу Fortune допустил возможность создания искусственного интеллекта, который окажется неподконтрольным человеку. При этом он подчеркнул, что подобными разработками, по его мнению, заниматься не следует, пишет ТАСС .

Отвечая на вопрос о вероятности появления такой системы, глава OpenAI заявил, что верит в такую возможность, однако считает это нежелательным сценарием. По его словам, человечество должно осознавать риски, связанные с развитием ИИ, и стремиться к тому, чтобы подобные технологии оставались под контролем.

Кроме того, Альтман выразил уверенность, что руководителям крупнейших американских компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, удастся достичь договоренностей о регулировании темпов развития ИИ-моделей. Он отметил, что это произойдет, хотя и отказался раскрывать детали ведущихся в частном порядке обсуждений. По мнению главы OpenAI, совместные усилия игроков рынка и выработка общих правил позволят снизить риски и обеспечить безопасное развитие технологии.

Альтман неоднократно выступал с призывами к международному регулированию ИИ, подчеркивая необходимость создания глобальных механизмов контроля. В OpenAI также заявляли, что считают безопасность одним из приоритетных направлений своей работы.

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