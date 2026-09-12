Интервальное голодание улучшило контроль сахара при диабете 1 типа

Интервальное голодание может оказаться безопасным способом улучшить контроль уровня сахара у взрослых с диабетом 1 типа и ожирением. К такому выводу пришли исследователи Иллинойсского университета в Чикаго, изучившие влияние питания с ограниченным временным окном на показатели пациентов.

Исследование возглавила профессор кинезиологии и диетологии Криста Варади. По ее словам, работа стала первым исследованием, в котором отдельно оценивалось влияние интервального голодания на людей с диабетом 1 типа. Результаты ученые считают перспективными, однако пока не рассматривают их как основание для изменения привычного лечения.

В эксперименте участвовали 32 взрослых человека из района Чикаго. Все участники имели диабет 1 типа и ожирение. Испытуемых случайным образом разделили на три группы, после чего наблюдали за ними в течение шести месяцев.

Участники первой группы могли есть только с полудня до 20:00 и при этом не занимались подсчетом калорий. Вторая группа должна была сократить суточное потребление калорий на 25%. Люди из третьей группы продолжили придерживаться привычного режима питания и стали контрольной группой.

Через шесть месяцев у участников, которые ограничивали время приема пищи, показатели контроля сахара оказались лучше, чем у людей, снизивших калорийность рациона. Средний показатель HbA1c в первой группе уменьшился примерно на 0,5%.

Исследователи также не выявили увеличения числа случаев опасно высокого или низкого уровня сахара среди участников, придерживавшихся временного ограничения питания. Не было отмечено и повышения риска диабетического кетоацидоза — тяжелого осложнения, которое может развиться при выраженном недостатке инсулина.

При этом ученые не утверждают, что интервальное голодание подходит всем людям с диабетом 1 типа. Заболевание связано с недостаточной выработкой инсулина или ее отсутствием, поэтому любые серьезные изменения режима питания требуют контроля со стороны специалистов.

Криста Варади подчеркнула, что полученные результаты являются только первым этапом работы. Исследователи планируют провести более масштабные исследования с участием добровольцев из нескольких научных центров.