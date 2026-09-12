«Спартаку» предстоит суровая поездка: три города без самолетов

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда будет использовать наземный транспорт для ближайшей выездной серии. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рекомендовал клубам по возможности отказаться от воздушных перевозок и передвигаться между городами по земле, пишет ТАСС.

«У нас будет наземный транспорт, с логистикой и передвижением все хорошо. Есть люди, которые за это отвечают. Как оно будет — принимать решение им, чтобы было удобно команде и она добралась вовремя до пункта назначения», — сказал Жамнов, слова которого приводит ТАСС.

В ближайшие дни «Спартаку» предстоит провести три матча на выезде. 16 сентября команда сыграет в Магнитогорске против «Металлурга», 18 сентября встретится с «Трактором» в Челябинске, а 20 сентября проведет матч в Уфе против «Салавата Юлаева».