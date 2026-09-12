Пичушкин снова проиграл суд и останется в колонии для пожизненных

Александру Пичушкину, известному как «битцевский маньяк», не удалось добиться перевода из колонии «Полярная сова» в учреждение, расположенное ближе к Москве. Верховный суд России отказался передавать его жалобу для рассмотрения в судебном заседании, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ранее Пичушкин просил изменить место отбывания пожизненного наказания. Однако Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил его требования. После этого решение попытались обжаловать в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция также не поддержала осужденного.

Кассационная жалоба Пичушкина впоследствии дошла до Верховного суда России. Суд не нашел оснований для ее рассмотрения в заседании, поэтому решение об отказе в переводе осталось в силе.

Пичушкин был задержан летом 2006 года после продолжавшегося почти год розыска. В октябре 2007 года Мосгорсуд признал его виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство на основании вердикта присяжных.

Преступления были совершены в Москве в разные периоды — в 1992 году и с 2001 по 2006 год. Большинство нападений происходило на территории Битцевского парка. Среди погибших были преимущественно мужчины, однако жертвами стали и три женщины.

Во время следствия и суда Пичушкин заявлял, что совершил 60 убийств. По его словам, он намеревался довести количество жертв до 64 — по числу клеток на шахматной доске. После каждого убийства он, как утверждал осужденный, отмечал очередную цифру.

С 2008 года Пичушкин отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. После решения Верховного суда оснований для его перевода в другое учреждение ближе к Москве не появилось.