Синоптик рассказал, когда в столичный регион придут заморозки

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости сообщил, что заморозки в московском регионе в этом году придут позже климатической нормы. По его словам, причиной станет аномально теплый октябрь.

Синоптик отметил, что в ближайшее время заморозков на горизонте не видно. Обычно первые серьезные похолодания в столице фиксируются на стыке первой и второй декады октября, однако долгосрочные прогнозы указывают на иной сценарий. В лучшем случае заморозки придут на стыке второй и третьей декады октября, то есть значительно позже обычных сроков.

Тишковец также сообщил, что, согласно долгосрочным прогнозам, октябрь на большей части Русской равнины ожидается на пару градусов теплее, чем предусмотрено многолетними значениями. Такая температурная аномалия приведет к смещению сроков наступления устойчивых холодов и первых заморозков.

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