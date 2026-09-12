«Гелик» почти стал амфибией: немецкий концерн придумал странное решение

Mercedes-Benz подала в Германии патентную заявку на технологию, которая позволит электрическому G-классу удерживаться на поверхности воды. Разработка предназначена для модели G 580 with EQ Technology, уже способной преодолевать водные препятствия глубиной до 850 мм. Об этом сообщает журнал «За рулем».

Основой системы станут съемные элементы плавучести, которые предлагается размещать в колесных арках автомобиля. В качестве наполнителя могут использоваться надувные конструкции или блоки из пенополиуретана.

Каждый элемент предполагается регулировать отдельно. Это позволит изменять плавучесть разных частей машины и компенсировать возможный крен при неравномерной загрузке автомобиля или воздействии течения.

При использовании системы колеса не должны фиксироваться. Они продолжат вращаться и смогут участвовать в управлении автомобилем во время движения по воде. Таким образом, конструкция рассчитана не просто на удержание G-класса на поверхности, но и на сохранение возможности менять направление движения.

Интерес Mercedes-Benz к подобным решениям может быть связан с развитием амфибийных технологий у китайских автопроизводителей. Некоторые из них уже экспериментируют с автомобилями, способными передвигаться по воде или временно использовать плавучесть для преодоления серьезных препятствий.

При этом сама патентная заявка не означает, что технология обязательно появится на серийных автомобилях. Mercedes-Benz может использовать разработку как техническую основу для будущих моделей или продолжить испытания без запуска системы в производство.