Женщина из Свердловской области боится сойти с ума от потери двух родственников

Порой удивительно, сколько может выдержать женское сердце! Надежда Лопаева из Свердловской области за последнее время потеряла сразу двоих: сына и племянника. Слезы на ее лице не просыхают.

Оба парня жили в Новой Ляле. И у обоих была схожая судьба: спасать других и умереть молодыми.

Леша

Племяннику Надежды Алексею Аренту было 29 лет, когда он погиб на спецоперации. Он ушел на фронт добровольцем в марте 2023 года. По странному совпадению Алексей родился в день начала СВО, 24 февраля.

«Леша учился в школе №1 Новой Ляли, был целеустремленным и участвовал в школьных и районных олимпиадах по математике, технологии, ОБЖ и физкультуре. Он увлекался спортом: занимался силовой атлетикой, легкой атлетикой и лыжами. Племянник также успешно сдавал нормы ГТО», — рассказала женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На протяжении школьных лет Арент был курсантом военно-патриотического клуба «Каскад». Парень мечтал служить в ФСБ или спецназе, чтобы овладеть грамотной тактикой ведения боя. В 2012 году, не успев получить свой аттестат об окончании 11 классов, Алексей ушел служить в ряды Российской армии. Оказался в войсковой части 52116 4-ой дивизии противовоздушной обороны в городе Долгопрудном Московской области.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

После службы Алексей устроился на работу в пожарно-спасательную часть №16 города Новая Ляля на должность старшего пожарного. Тут он тоже постоянно был среди лучших: получал грамоты от начальства и даже удостоился медали «За отличие в службе» III степени.

Алексей успел жениться и стать отцом замечательного сына. Но события последнего времени не могли оставить его равнодушным. Через Москву Алексей попал в Псков и далее в составе 104-го гвардейского десантно-штурмового полка его направили в Луганск. Там он работал снайпером. В июле 2023 года Алексея наградили медалью «За отвагу», а 5 сентября, спасая боевых товарищей, он геройски погиб. Ему присвоили орден Мужества посмертно.

«Характер у племянника был добрый, отзывчивый. Всегда, если попросишь его помочь, он шел на помощь. Любил шутить. Но был спокойный: драки не любил и не шел ни с кем на конфликт. Даром что спасатель», — отметила Лопаева.

Рома

Но в семье был не один молодой сотрудник МЧС. Недавно родные лишились еще одного парня, который, хотя и не был солдатом на передовой, тоже погиб насильственной смертью.

«Когда меня спрашивают о сыне Роме, я не могу ничего написать. Мысли в голове не укладываются, о сыне думаю и постоянно плачу. Муж ругается, а я ничего не могу поделать — слезы сами идут. Как бы не сойти с ума, очень тяжело потерять двоих сразу, молодых», — поделилась женщина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива Надежды Лопаевой ]

Оказалось, что сына Надежды Владимировны задушили неизвестные люди и спрятали тело парня на речке. Рому нашли 6 августа этого года. Ему было 20 лет. Он только в декабре пришел из армии, а в марте устроился на работу в МЧС.

«Очень страшно терять детей! Рома был таким добрым, не пойму, за что можно было с ним так поступить! Дай бог, чтобы нашли убийцу», — заплакала наша собеседница.

Ранее мы писали, как перед уходом на СВО сын попросил маму ходить на его могилку.