«Жертв могло быть намного больше»: житель Иерусалима раскрыл подробности жуткого теракта

Сегодня утром в Иерусалиме произошел теракт, не обошлось без жертв. Нападавших ликвидировали. По данным израильского ТВ, в результате ЧП погибли 24-летняя девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, а пять человек получили ранения.

Выясним, как сами жители Иерусалима восприняли случившуюся трагедию.

«Никакой паники нет»

По словам жителя Иерусалима, главного редактора ИД «Новости недели» Леонида Белоцерковского, с утра обстановка в городе была достаточно спокойная, несмотря на известие о теракте.

«Все уже привыкли к тому, что происходит. Я поехал по своим делам, дороги были свободные — меня это немного удивило, потом я включил радио и все понял. Теракт произошел в 200 метрах от моего дома. Потом я отправился в Иерусалимский университет. Паники и особых проклятий нет, все живут обычной жизнью. Никакого комендантского часа и ограничений, как это было, например, во время пандемии. Единственное: когда звучит сирена, люди как-то прикрываются. Но в Иерусалиме до сегодняшнего утра было спокойнее, чем в том же Тель-Авиве», — поделился подробностями собеседник.

Мы дозвонились ему, когда он находился в магазине.

«Здесь работает много израильских арабов, покупатели обсуждают то, что случилось, по телефону и между собой, но никакой паники нет», — подчеркнул Белоцерковский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Нет такого места, куда нельзя проникнуть»

Теракты в Иерусалиме происходят регулярно уже много лет. От сектора Газа здесь примерно 70 километров. Хотя сегодня уже нет обстановки, которая наблюдалась в начале нулевых. Местные жители признаются, что тогда им было страшно заходить в любой автобус, ведь там мог находиться смертник.

«Совершенствуются системы безопасности, видеонаблюдения, но понятно, что нет такого места, куда нельзя проникнуть при желании», — отметил иерусалимский журналист.

Он ответил, что не знает, кто конкретно ликвидировал террористов, но это точно была не полиция.

«Много резервистов вооружено. У нас можно купить оружие, если есть разрешение для этого. Все продолжалось около четырех минут. Жертв могло быть намного больше, если бы не быстрая реакция горожан», — заключил Белоцерковский.

Фото: [ Стрингер/©РИА Новости ]

Прекращение огня обойдется дорого

Журналист считает, что в России используют не совсем точный термин «перемирие» в отношении последних событий на Ближнем Востоке.

«Мы говорим о режиме временного прекращения огня, на этом операция Израиля против ХАМАС безусловно не закончится», — уверен собеседник.

Белоцерковский подчеркнул, что не может считать последние события настоящим возвращением захваченных израильтян домой.

«Они вернулись совсем другими, нежели были до 7 октября. Хотя для родственников это, конечно, счастье — увидеть своих близких живыми. Для нас приоритет человеческой жизни — бесценен. Но полагаю, что нынешнее прекращение огня не дает преимущества Израилю и может дорого обойтись нам в будущем», — заключил мужчина.

Ранее мы рассказывали о детях, которые находились в плену у ХАМАС.