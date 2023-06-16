Жители деревни Воютино возмущены соседством со львицей

Недавно можайский сафари-парк «Амурский тигр» пополнился двумя тигрятами. Малыши приехали из зоопарка в Ивановской области, где их осмотрели специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и выдали заключение о здоровье и рекомендации по содержанию. А жители Шаховского горокруга обнаружили в соседях взрослую львицу неожиданно – когда в деревне Воютино стали раздаваться странные и пугающие звуки. Выяснилось, что на одном из участков уже стоит клетка с диким зверем. В ситуации разбиралась наш корреспондент.

СТРАШНО ЗА ДЕТЕЙ

«Я сначала решила, что это сосед на стройке дома уработался и так тяжело вздыхает вечером, что аж через забор слышно. А он засмеялся и говорит: «Да это львица в клетке порыкивает в соседней деревне». Так я узнала, что у нас под боком поселился дикий зверь», – рассказывает жительница СНТ «Утес» Марина.

Когда о львице прошел слух, на «экскурсию» к клетке с четырехлетней львицей по кличке Тара потянулись ребятишки. Их с началом каникул стало в разы больше – родители отправляют детей на свежий воздух, поближе к природе. Но что природа окажется так близко, они, конечно, не подозревали.

«У меня четверо внуков. Вот как их теперь без присмотра отпускать? Им же интересно. Хотя я строго-настрого запретил им даже появляться в той стороне!» – делится житель Воютина Сергей.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

А вскоре ко львице могут присоединиться пумы, лев, рысь, олени, волки, козы, приматы и даже лигр – редкая помесь льва с тигрицей. Таких зверей во всем мире не больше 20, ведь в природе лев и тигр не пересекаются. Владелица участка Татьяна планирует перевезти весь этот «ноев ковчег» из деревни Козино Красногорского округа. Содержание диких животных под Красногорском признали незаконным по решению суда, и владелице домашнего зоосада пришлось искать новое место.

«Все зависит от статуса земли. В Козине мой участок числился под ИЖС – индивидуальное жилищное строительство. В Воютине же земли сельхозназначения», – поясняет причину переезда сюда владелица львицы.

Некоторые жители требуют, чтобы все соответствовало правилам обустройства зоопарков и цирков: обнести участки высоким забором, вырыть семиметровый ров.

На запрос нашей редакции администрация Шаховской не ответила. Мы смогли дозвониться до начальника отдела сельского хозяйства администрации округа Татьяны Савуковой. Но и она «открестилась» от темы, пояснив, что отдел занимается только домашними животными.

В нашем распоряжении есть письмо, под которым 93 подписи жителей Воютина и 72 дачников. В нем граждане просят разобраться в ситуации, копии они отправили в администрацию Шаховской, прокуратуру, губернатору и Россельхознадзор. Ответ из администрации округа им уже пришел.

«Имеется нарушение в связи с содержанием львицы на данном участке. Собственнику земельного участка выдано предостережение», говорится в нем.

МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ

В письме администрация Шаховской ссылается на ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению…». Владелица львицы, в свою очередь, ссылается на Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, в котором есть статья 3.10.2 «Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека».

«Строительство идет, скоро возведем забор по всему периметру. Уложим фундамент. Сами клетки будут сварные – из пятисантиметрового металлопрофиля», – перечисляет Татьяна.

Но львица Тара и ее сородичи, которые вскоре переедут в Воютино, – это только начало. По задумке Татьяны, здесь на 7 га можно будет вести научную деятельность или писать диссертации о диких животных. Основные строительные работы хотят успеть сделать до холодов, ведь большинство животных теплолюбивы и к нашим зимам непривычные.

«Известного зоолога и писателя Джеральда Даррела тоже изгоняли с его зоопарком из разных стран и даже континентов. Но в конце концов он нашел такое место, где смог заниматься любимым делом. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо», – уверена Татьяна.

Правда, воютинцам и дачникам не очень хорошо и сдаваться они не собираются. Соседство с дикой природой их, очевидно, беспокоит все больше. Мы продолжим следить за ситуацией.