Жители сел и деревень волнуются из-за повышения платы за электроэнергию

Недавно дружные ряды жителей сел и деревень, дачников Подмосковья всколыхнула тревожная волна. Люди вместе со счетами за свет стали получать уведомления, в которых говорится, что до 30 сентября 2023 года потребители должны предоставить в Мосэнергосбыт выписки из ЕГРН по поводу своих владений, чтобы сохранить сельский тариф на электроэнергию. Люди начали метаться между МФЦ, которые при поддержке Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона такую услугу предоставляют в считанные дни, и офисами Мосэнергосбыта, чтобы выяснить, что к чему. В ситуации разбирался корреспондент «Подмосковье сегодня».

ПОЙДУТ НАВСТРЕЧУ

Аркадий Семенов, житель одного из СНТ в Подольском городском округе, уведомление вместе со счетами за свет получил в середине августа.

«В нем говорилось, что мне надо предоставить выписку из ЕГРН, если я намерен сохранить сельский тариф, которым до сих пор пользуюсь. Разница там ощутимая», – говорит мужчина.

Действительно, сельский тариф на сегодняшний день составляет по однофазному счетчику 4,71 руб. за киловатт, по двухфазному – день 5,75 руб., ночь 2,27 руб. А вот так называемый тариф для остального населения выше. По однофазному счетчику – 6,73 руб., по двухфазному – день 8,21 руб., ночь 3,24 руб.

Для многих жителей сел и деревень, которые в большинстве своем круглый год живут в своих домах и отапливают их при помощи электричества, это огромная разница.

«Еще мы не понимаем, почему установили такой странный срок, не конец года, например. Везде начался ажиотаж, и мы просто не успеваем подать данные в Мосэнергосбыт до 30 сентября. Положение – хоть плачь», – продолжает житель СНТ.

Руки, тем не менее, опускать не стоит. Как рассказали «Подмосковье сегодня» в пресс-службе АО «Мосэнергосбыт», тем, кому пришли уведомления, действительно стоит взять выписку из ЕГРН.

«Документы необходимо предоставить до 30 сентября. Если они не будут предоставлены, то с 1 октября Мосэнергосбыт изменит тариф. Однако если потребитель предоставит документы – копию паспорта собственника и выписку из ЕГРН от 2023 года – после 30 сентября, то мы пойдем клиенту навстречу и сделаем перерасчет», – сообщили в пресс-службе компании.

Здесь же уточнили, что для удобства клиентов документы можно передать любым способом: через личный кабинет, раздел «Задать вопрос» или форму «Подать обращение» на сайте: mosenergosbyt.ru.

При этом в АО «Мосэнергосбыт» обратили внимание на одно немаловажное обстоятельство.

«Передавать документы необходимо вовсе не всем жителям частных владений, а исключительно тем, кто получил уведомление в счетах», – подчеркнули в пресс-службе.

Фото: [ Наталья Николаева ]

НЮАНСЫ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Однако нюансы действительно есть. Все дело в том, что в некоторых городских округах произошли реформы и села и деревни стали называться микрорайонами того или иного муниципалитета.

«Трудно назвать деревней или селом, скажем, застроенный коттеджами поселок, который находится чуть ли не в центре муниципалитета, с отличными дорогами, освещением, развитой инфраструктурой города. Это фактически город, и стоимость земли и домовладений там велика. Так что такой статус и тариф вполне справедливы», – говорит эксперт в сфере продажи недвижимости Артем Николаев.

Между тем, чтобы рассчитывать на сельский тариф, в выписке из ЕГРН должно значиться, что домовладение находится в сельском населенном пункте – селе, поселке, деревне, хуторе, слободке, местечке. То же самое касается и СНТ. Для сельского тарифа в адресе должен упоминаться сельский населенный пункт. Тут и могут возникнуть сложности.

«Самая большая проблема возникнет, я считаю, вокруг садоводческих некоммерческих товариществ. Если действительно СНТ находится в границах сельского населенного пункта (СНП) и его жители станут платить сельский тариф, а СНТ, граничащие с СНП, – городской, то им тогда надо будет проявлять инициативу, чтобы их присоединили к ближайшему СНП. Для этого потребуется обращаться в муниципалитет, а при отказе – в суд», – говорит юрист, член Московской областной коллегии адвокатов Иван Дощенко.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. солнечногорск ]

Также юрист советует тем, у кого вдруг в выписке из ЕГРН поменялся адрес, допустим, исключили из адреса СНП, заказывать копию реестрового дела и выяснять, на основании какого постановления он был изменен.

«Адрес указывает не сам Росреестр, его присваивает администрация муниципалитета. Надо узнавать, на основании какого постановления его изменили. И если ошибку допустил Росреестр или муниципалитет, требовать ее исправить, вплоть до обращения в суд. Другой вопрос, что до момента изменения адреса людям наверняка придется платить по городскому тарифу. Но если суд установит, что адрес был ошибочным, то от Мосэнергосбыта можно требовать перерасчета. В решении суда может быть указано, что оно является основанием для перерасчета», – резюмирует адвокат.