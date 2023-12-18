Жителям напомнили о правилах выбора управляющих компаний

Каждый житель многоквартирного дома знает, насколько важна работа управляющей компании. Именно от нее будет зависеть чистота в подъездах и дворах, исправность инженерных систем и многое другое. О том, как выбрать УК, напомнили в Московском областном управлении ФАС России.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ

Итак, как напомнили в Московском областном управлении УФАС России, выбирать временную УК можно в тех случаях, когда собственники не определились со способом управления домом.

«Назначить организацию возможно только в случае, если способ управления не выбран или не реализован, либо УК не определена», – отметили в ведомстве.

Иными словами, администрации муниципалитетов не могут назначить временную управляющую компанию. Причем такие доводы, как жалобы жителей на неисполнение договора управления, те или иные нарушения, выявленные администрацией самостоятельно в рамках муниципального контроля, наличие задолженности у управляющей организации, отзыв лицензии у управляющей организации, не подпадают под критерии, установленные правилами и Жилищным кодексом Российской Федерации для принятия решения о назначении временной управляющей организации.

«Жильцы вправе на общем собрании принять решение о прекращении договора управления и выбрать иную управляющую компанию, а органы жилищного контроля вправе привлечь нарушителя к административной ответственности, в том числе в виде лишения нарушителя права управления многоквартирным домом, то есть отозвать лицензию», – отметили в антимонопольной службе.

СОБРАНИЕ КАК ВЫХОД

Администрации лишь могут инициировать общее собрание собственников жилья и, если сами люди не определят УК, объявить конкурс по определению управляющей организации.

«Вместе с тем важным моментом является последовательность и целостность действий администрации, направленных на соблюдение закона. Назначение временной управляющей компании не исключает обязанность администрации принять решение и о проведении конкурса по отбору новой организации. Уклонение администрации от проведения конкурса после назначения временной управляющей организации содержит в себе признаки нарушения статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», – отметили в ФАС.

Кроме того, как нарушение антимонопольного законодательства рассматриваются также действия администрации по проведению общих собраний жителей, на повестке которых стоит вопрос о безальтернативном выборе только одной управляющей организации.