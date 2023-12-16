До конца года в Подмосковье полностью решат проблему дольщиков

По итогам текущего года в Подмосковье будут восстановлены права всех обманутых дольщиков. Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев, такое поручение дал Президент России. Часть проблемных домов оказалось возможным достроить, дольщикам остальных выплачивают компенсации. Рассказываем, где перед Новым Годом будут отмечать новоселье.

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Уже в декабре долгожданные ключи получат дольщики ряда жилых комплексов. Среди крупнейших, например, – ЖК «Митино Дальнее» и «Белый город» в Химках. Первым занимался Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области, для завершения строительства второго областное Правительство привлекло инвестора – ООО «Фортуна» из ГК «Инград».

В начале декабря кадастровый номер получил и новый дом в другом большом ЖК - «Березовая роща» в Раменском. Как напомнили в Министерстве жилищной политики Московской области, комплекс из 14 домов должны были сдать еще в 2014 году, но застройщик не справился со своими обязательствами. Подмосковный Фонд защиты прав дольщиков возобновил строительство в 2022 году.

- В следующем году мы продолжим работу по благоустройству, строительству социальных объектов. Бросать ни в коем случае не будем. Жилье – это важно, но и сопутствующая инфраструктура имеет определяющее значение. Поэтому надеюсь, что мы уделим достойное внимание и этому вопросу, - подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Для некоторых жилых комплексов предусмотрена выплата компенсации. Деньги получат, например, дольщики воскресенского «Солнечного града», «Борисоглебского» в Раменском, «Шервудского леса» в Чехове и других.

ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫ

С начала года уже решили вопрос с 242 проблемными объектами. Например, это жилой комплекс «Лайково» в Одинцовском городском округе.

- ЖК «Лайково» изначально возводил ГК «Урбан Групп», но не справился с обязательствами и был признан банкротом. Жилой комплекс стал последним введенным в эксплуатацию долгостроем девелопера, - напомнили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Еще в начале года в Видном Ленинского городского округа достроили жилой комплекс «Видный Город». Начинала стройку ГК «Урбан-Групп», но в итоге была признана банкротом. Строительство 17 домов завершал Фонд развития территорий. Летом 2023-го завершилось строительство ЖК «Пушкарь» в городском округе Пушкинский. Новоселы должны были въехать сюда в 2019 году, но застройщик ООО «КВС МСК» также обанкротился. Объект передали Фонду защиты прав дольщиков, в результате свои квартиры получили 296 человек.

А недавно в эксплуатацию ввели последний дом жилого комплекса «Пятиречье» в Дмитровском городском округе и поставили на кадастр дома ЖК «Восточный» в Истре. Оба комплекса достраивал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.