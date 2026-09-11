Символ Пушкино уменьшили до 39 см: появился конструктор водонапорной башни

В Пушкино появился необычный сувенир, который придется по душе и любителям истории, и поклонникам сборных моделей. Российский производитель деревянных конструкторов выпустил набор для сборки знаменитой водонапорной башни у железнодорожной станции. После завершения сборки высота модели составляет 39 сантиметров — это делает ее удобной для размещения на столе или полке, сообщил REGIONS.

Как сообщил производитель, конструктор доступен сразу в двух вариантах исполнения. Голубая версия воспроизводит современный облик башни, которую многие привыкли видеть после ремонта 2008 года. Красная же модель отсылает к историческому виду сооружения — с кирпичным фасадом без штукатурки. По словам представителей компании, готовую модель можно оставить в первозданном виде или раскрасить самостоятельно, проявив творческий подход.

Настоящая водонапорная башня была построена рядом со станцией для нужд железной дороги. В резервуаре под крышей хранилась вода, которую использовали, в том числе, для заправки паровозов. Долгое время считалось, что сооружение появилось в 1903 году. Однако, согласно информации, найденной краеведом Ольгой Соловьевой, архивные документы указывают на 1911 год. Проект водоснабжения станции утвердили годом раньше, а воду в резервуар объемом 97 кубометров подавали из Учи.

За свою долгую историю башня не раз меняла цвет. Она была зеленой, а после ремонта 2008 года получила знакомое бело-голубое оформление. Постепенно сооружение превратилось из сугубо железнодорожного объекта в один из главных символов Пушкино. Сегодня его изображения можно встретить на открытках и сувенирах. Новая модель-конструктор, как утверждает производитель, позволяет сохранить этот символ не только в памяти, но и в интерьере.

Ранее сообщалось, что на фасадах домов в Электростали появились предупреждения о сходе снега с крыш.