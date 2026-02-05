100 самолетов в планах, но без рывка: как эксперт оценивает перспективы Ту-214 при новом руководстве и огромном заказе

Основатель компании «Вертолетные технологии» Виктор Мартынов высказал мнение, что в условиях высокой производственной нагрузки и жестких ресурсных ограничений приоритетную позицию занимает исполнение утвержденных программ, сообщил inkazan.ru.

Эксперт прокомментировал назначение 37-летнего казанца Юрия Абросимова на пост руководителя в АО «Туполев». Его предшественником был Александр Бобрышев, который демонстрировал в работе высокие показатели.

По мнению Мартынова, решающим стал выбор в пользу собственного специалиста, чей многолетний путь в компании обеспечивает преемственность и глубокое понимание ее экономических и финансовых процессов.

Виктор Мартынов рассказал, что программа по производству лайнера Ту-214 будет реализовываться в соответствии с ранее установленным планом. Несмотря на то что данный проект остается ключевым в сегменте гражданской авиации, эксперт не ожидает резкого роста темпов серийного выпуска только за счет кадровых решений.

«Основные ограничения по-прежнему связаны с комплектацией, сертификацией, загрузкой производственных мощностей и общей конкуренцией за ресурсы внутри авиастроительной отрасли. Происходящие назначения стоит трактовать как фокус на выполнение обязательств и достижение прогнозируемого результата», — заявил Мартынов.

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в своем телеграм-канале проинформировала, что Казанский авиационный завод (КАЗ) получит заказ на 100 самолетов Ту-214.

Ранее сообщалось, что выставка гражданской авиации НАИС-2026 проходит в «Крокус Экспо» 5 февраля.