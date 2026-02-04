От вертолетов до дронов: главные технологические новинки, которые собрал авиасалон в «Крокус Экспо»

Национальный авиационный инфраструктурный салон НАИС-2026 стартовал в среду, 4 февраля, в выставочном комплексе «Крокус Экспо», сообщил REGIONS.

Форум служит ключевой отраслевой площадкой для презентации инноваций и стратегического обсуждения перспектив. Программа события включает две крупные специализированные выставки. Одна из них сфокусирована на развитии гражданской авиации, модернизации аэропортового хозяйства и наземной инфраструктуры.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

В рамках экспозиции госкорпорация «Ростех» представит модернизированный вариант легкого вертолета Ми-34М1. Главным нововведением модели стал перспективный российский двигатель ВК-650В, успешно завершивший цикл испытаний и подготовленный к серийному выпуску. Помимо силовой установки, на вертолете применяются современные бортовые комплексы отечественной разработки.

«Ожидается свыше 10 тыс. профессиональных посетителей, представляющих аэропорты, авиакомпании, проектные организации и органы управления отраслью», — говорится в сообщении организатора.

Участие в мероприятиях салона подтвердили свыше двухсот компаний из России, Белоруссии и Китая. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание на тему «Своя высота: как формируется суверенная авиационная модель России».

В дискуссии запланировано выступление руководителей ведущих ведомств и корпораций, включая заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина, заместителя министра промышленности и торговли Геннадия Абраменкова, руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, генерального директора «Аэрофлота» Сергея Александровского, гендиректора «ОАК» Вадима Бадеху, а также главу УК «Аэропорты регионов» Евгения Чудновского.

«ДРОНТЕХ занимает особое место в структуре НАИС как единственная в России специализированная выставочная платформа, полностью сфокусированная на беспилотной авиации, автономных системах и робототехнических комплексах», — отметил организатор.

Второй кластер, выставка «ДРОНТЕХ», представит последние разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов, автономных систем и робототехники. Ее экспозицию сформировали продукты более 60 компаний-разработчиков и производителей.

Обе выставки будут работать для посетителей 4 и 5 февраля в выставочном центре «Крокус Экспо» в Подмосковье.

