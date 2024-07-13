112: самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минводах

Согласно предварительным данным, во время полета у воздушного судна отказал генератор. Самолет вылетел из аэропорта Нижневартовска. Предположительно, команда сообщила о необходимости экстренной посадки. Пилоту был назначен аэропорт, который был готов принять Sukhoi Superjet 100. Сообщается, что экстренная посадка прошла успешно. Информация, понадобилась ли кому-либо из пассажиров медицинская помощь, отсутствует.

В пятницу, 12 июля, стало известно о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Как мы сообщали ранее, сотрудники правоохранительных органов были намерены вести работу на территории крушения в круглосуточном формате. Согласно данным СМИ, на месте трагедии нашли черные ящики, которые подлежат распознаванию.