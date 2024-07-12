Работы на месте падения самолета в Подмосковье будут вестись круглосуточно

Работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье будут вестись в круглосуточном режиме, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что спасатели разбивают в лесном массиве рядом с местом падения лайнера полевой лагерь.

Авиакатастрофа случилась сегодня в городском округе Коломна. На борту находились три человека — члены экипажа. Все погибли, уточнила пресс-служба МЧС России.

Ранее издание Regions опубликовало кадры полета Sukhoi Superjet 100 перед падением. Видеозапись сделал житель деревни Жилево. Мужчина рассказал, что лайнер летел на подозрительно низкой высоте.