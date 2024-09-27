112: жене любовника Алешниковой продлили срок задержания

В организации убийства предпринимательницы из Балаково Натальи Алешниковой подозревают жену ее любовника, сообщил телеграм-канал «112».

53-летняя Светлана Т. задержана. Ей продлили срок задержания. Ожидается, что в ближайшее время женщину отправят под арест. Кто был исполнителем заказного убийства, сотрудники правоохранительных органов на данный момент не установили. Светлана и Наталья ранее были соседками. Предполагается, что, когда Светлана узнала о связи ее супруга с Натальей, она была сильно расстроена.

SHOT сообщил, что следователи изучают переписку женщин. Светлана писала Наталье с разных аккаунтов. Она угрожала любовнице своего мужа.

Светлана окончила Балаковский инженерно-технологический институт. Сначала работала на Вагоностроительном заводе, но потом кардинально сменила вид деятельности. Занималась хендлингом йоркширских терьеров. Активно вела соцсети, следила за внешним видом и своей физической формой.

Ранее сообщалось, что награду в 1 млн руб. обещал супруг убитой женщины в Балаково за информацию о ее похищении и совершенном преступлении.