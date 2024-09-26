Награду в 1 млн руб. обещает супруг убитой женщины в Балаково за информацию о ее похищении

Супруг убитой в Самарской области Натальи Алешниковой обещает всем, кто располагает какой-либо информацией о ее похищении или убийстве, вознаграждение в размере 1 млн руб., сообщил SHOT.

Супруг сообщил, что заинтересован в получении любой информации: имена похитителей и (или) убийц, особые приметы, данные об их месторасположении. Обращаться рекомендовано в следственный отдел по городу Балаково. Предполагается, что женщину похитили неизвестные и вывезли на ее же автомобиле накануне дня рождения.

Спустя несколько дней тело 47-летней женщины обнаружили в лесном массиве на окраине города. Возле погибшей стоял кроссовер. Неизвестные прикрыли его ветками деревьев. Недалеко от места похищения был обнаружен мобильный телефон жертвы.

Следователи рассматривали несколько версий, что могло стать мотивом для убийства. На данный момент основной считается ревность. Наталья была замужем. Супруги воспитывали взрослого сына. Предполагается, что у женщины также был женатый любовник.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, совершённое организованной группой», — сообщил SHOT.

Наталья вела активный образ жизни: занималась на пилоне, играла в теннис, ходила с друзьями в походы. Также успешно складывалась ее карьера. Женщина занималась бизнесом. Активно вела соцсети.

Ранее сообщалось, что на два месяца арестовали мужчину, пытавшегося растворить труп подруги в кислоте.