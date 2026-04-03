115 жителей, 23 ребенка и 15 пенсионеров: кого затронул разлив реки Ускат

В Новокузнецком районе сложилась непростая ситуация, связанная с паводком. Из-за активного таяния снегов уровень воды в реке Ускат значительно поднялся, что привело к выходу воды за пределы русла. В результате оказался затоплен участок дороги, ведущий к селу Иганино. Об этом в телеграм-канале проинформировал глава муниципалитета Андрей Шарнин, который незамедлительно выехал на место происшествия, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, несмотря на подтопление, проезд легкового автотранспорта по данному участку в настоящий момент сохраняется. Дорога не перекрыта полностью, однако водителям рекомендуется соблюдать осторожность. Для безопасности на проблемном участке установлены специальные ограничительные вешки, которые обозначают границы зоны подтопления и помогают автомобилистам ориентироваться на местности.

По данным издания, на месте организовано круглосуточное дежурство специалистов. За ситуацией следят сотрудники поисково-спасательной службы, а также личный состав пожарно-спасательной части. Они готовы оперативно реагировать в случае ухудшения обстановки и при необходимости оказать помощь населению.

По данным администрации, в самом селе Иганино на данный момент проживает 115 человек. Из них 23 — несовершеннолетние жители, а 15 — люди пенсионного возраста. Всего в зоне возможного подтопления находится 41 частный жилой дом. Специалисты внимательно отслеживают уровень воды и состояние жилых строений.

«Обстановка стабильная, эвакуация не проводится», — написал глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин.

Ранее сообщалось, что в Междуреченске талые воды затопили двор многоэтажного дома — автор поста в Сети заявил о систематической проблеме.