Российские школьники уйдут на каникулы на пять дней раньше

Летние каникулы для учеников невыпускных классов в 2026 году начнутся уже 27 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эксперта Минпросвещения России и директора лицея МПГУ Игоря Якимова. По словам специалиста, учебный год рекомендовано завершить 26 мая, чтобы школы успели подготовить пункты проведения экзаменов к старту ЕГЭ. Благодаря этому школьники получат дополнительные пять дней отдыха по сравнению с привычным графиком.

Решение связано с необходимостью своевременно подготовить пункты проведения экзаменов к старту государственной итоговой аттестации. В 2026 году основной период ЕГЭ впервые начнется 1 июня.

По словам Якимова, единая дата окончания учебного года поможет школам организованно провести последние звонки и другие итоговые мероприятия, а также обеспечить меры безопасности.

Эксперт отметил, что благодаря новому расписанию школьники невыпускных классов получат пять дополнительных дней отдыха — с 27 по 31 мая включительно.

Кроме того, единый график позволит синхронизировать подготовку к экзаменам и начало летнего отдыха по всей стране, избежав различий между школами в отдельных регионах.

