Аршавин высоко оценил вклад Соболева в победу «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России, а ныне заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» высказался о вкладе нападающего Александра Соболева в чемпионство петербургского клуба.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году, заявив, что пришел завоевывать титулы. Однако в минувшем сезоне «Зенит» остался без трофеев.

«Саша — молодец. Он внес большой вклад в победу «Зенита». Если бы с ним что‑то случилось, то некому было бы забивать», — сказал Аршавин.

В завершившемся розыгрыше РПЛ Соболев забил 10 мячей в 28 матчах. Особенно успешно форвард выступил в весенней части турнира, отвоевав себе место в стартовом составе. На этот отрезок чемпионата пришлись семь голов нападающего. В том числе Соболев забил единственный мяч в заключительном матче с «Ростовом», реализовав пенальти.

Ранее стало известно, что игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике включены в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.