Роскачество объяснило цели стандарта Muslim Friendly для клиник и отелей

Стандарт Muslim Friendly, разработанный для гостиниц, санаториев и медицинских учреждений, будет применяться исключительно на добровольной основе, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество. В организации подчеркнули, что речь идет не о массовом внедрении религиозных норм, а о сервисной адаптации российской индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных туристов и пациентов, прежде всего из мусульманских стран. В Роскачестве отметили, что подобные стандарты уже используются во многих государствах мира и помогают развивать экспорт медицинских и туристических услуг.

Роскачество заявило, что стандарт Muslim Friendly предназначен для добровольной адаптации сервиса в сфере туризма и медицины под потребности гостей-мусульман. Как сообщили РИА Новости в организации, никакого обязательного внедрения таких требований в российских учреждениях не планируется.

Ранее Роскачество объявило о запуске сертификации Muslim Friendly для клиник, санаториев и медицинских центров. В организации пояснили, что стандарт касается вопросов питания, приватности, гигиены и режима обслуживания, которые важны для части иностранных пациентов.

В ведомстве подчеркнули, что подобная практика широко распространена в мире и рассматривается как дополнительный сервисный инструмент. Сертификат смогут получать только те компании, которые заинтересованы в привлечении туристов и пациентов из мусульманских стран.

По оценке Роскачества, российская медицина обладает высоким потенциалом на международном рынке, а внедрение дополнительных сервисных стандартов может повысить конкурентоспособность страны в сфере медицинского туризма.

Организация отдельно отметила, что сертификация носит исключительно заявительный характер. Учреждения, работающие только на внутренний рынок, оформлять такой документ не обязаны.

До этого сообщалось, что в России появился первый халяльный железнодорожный вокзал.