Сенатор рассказал, какие пенсионеры могут получать лекарства бесплатно

В России действует система льготного лекарственного обеспечения для пенсионеров и других категорий граждан. Об этом пишет « Газета.Ru » со ссылкой на сенатора Совета Федерации Игоря Мурога. По словам парламентария, часть россиян может получать медикаменты бесплатно, а некоторые — приобретать их со скидкой 50%. Льготы предоставляются как на федеральном, так и на региональном уровне, а перечень доступных препаратов и условия оформления зависят от категории получателя и региона проживания.

Сенатор Игорь Мурог рассказал, что в России действует двухуровневая система льготного обеспечения лекарствами — федеральная и региональная.

На федеральные льготы могут рассчитывать инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы и дети-инвалиды, которым препараты предоставляются бесплатно. Работающим инвалидам II группы и инвалидам III группы доступна скидка 50%. Также меры поддержки распространяются на ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Героев России и СССР, а также граждан, пострадавших от радиации.

Региональные программы могут включать пенсионеров с низкими доходами, пожилых людей старше 70–80 лет и пациентов с хроническими заболеваниями, включая диабет, астму и онкологические болезни.

Для получения льгот необходимо обратиться в органы соцподдержки или Социальный фонд, предоставив паспорт, СНИЛС, полис ОМС, документы о льготном статусе и медицинское заключение. После подтверждения права врач в поликлинике сможет выписать льготный рецепт.

Сенатор также напомнил, что россияне вправе выбрать между получением лекарств и денежной компенсацией в составе набора социальных услуг. Для изменения формата поддержки заявление нужно подать до 1 октября.

