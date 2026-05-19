Сборная Бразилии объявила итоговую заявку на чемпионат мира по футболу. В окончательный список из 26 игроков вошли защитник Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике, выступающие за петербургский «Зенит».

Оба футболиста регулярно начали вызываться в состав национальной команды после того, как сборную возглавил итальянский специалист Карло Анчелотти.

32-летний Дуглас Сантос является капитаном «Зенита» и выступает за петербургский клуб с 2019 года после трансфера из немецкого «Гамбурга». Ради сборной своей родины футболист отказался от ранее полученного российского гражданства. В составе сборной Бразилии Дуглас Сантос провел пять матчей.

За Луиса Энрике «Зенит» зимой 2025 года заплатил «Ботафого» €33 млн. В активе 25-летнего вингера 13 матчей за национальную команду, в которых забил два мяча.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

В воскресенье, 17 мая, «Зенит» стал чемпионом России, выиграв седьмой титул за восемь лет.