Гриб предложил отпускать младшеклассников домой раньше в жаркие дни

В Общественной палате России предложили изменить режим работы школ на фоне аномальной жары, которая охватила сразу несколько регионов страны, сообщили в ТАСС . Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб заявил, что при температуре воздуха выше климатической нормы занятия для младших классов стоит завершать досрочно либо уменьшать количество уроков. По его словам, главной задачей в такой ситуации должно стать сохранение здоровья детей и педагогов.

По мнению Гриба, в условиях устойчивой высокой температуры особенно важно снизить нагрузку на учеников младших классов. Он отметил, что учебный день можно завершать раньше либо уменьшать число уроков, поскольку до конца учебного года у первоклассников остается всего несколько дней.

Представитель ОП РФ подчеркнул, что далеко не все школы оборудованы кондиционерами, а проветривание помещений в жаркую погоду не всегда помогает. Особенно тяжело, по его словам, переносить высокие температуры в крупных городах.

Также Гриб предложил работодателям рассмотреть возможность удаленного режима работы или предоставления отгулов родителям маленьких детей на период жары.

По данным Гидрометцентра, с 19 по 21 мая в Москве и Подмосковье ожидается температура до +32 градусов. Синоптики предупреждают, что в столице может быть обновлен температурный рекорд. Аномально жаркая погода также наблюдается в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Архангельской и Вологодской областях.

Ранее сообщалось, что разработчик ЕГЭ по математике рассказал, как сдать экзамен без репетиторов.