Минтруд напомнил о праве мужчин уйти в отпуск во время декрета жены

Минтруд России напомнил гражданам о трудовой гарантии для мужчин, чьи супруги находятся в отпуске по беременности и родам, пишет ТАСС . Как сообщили в ведомстве, отец ребенка вправе оформить ежегодный оплачиваемый отпуск в тот же период, причем работодатель не может отказать в его предоставлении даже при отсутствии подходящих дат в графике отпусков. Право распространяется как на время до рождения ребенка, так и после появления малыша на свет.

В ведомстве уточнили, что такая возможность предусмотрена трудовым законодательством и не зависит от утвержденного графика отпусков или стажа работы сотрудника в компании.

Оформить отпуск можно как до рождения ребенка, так и после него. При этом работодатель обязан предоставить дни отдыха по заявлению сотрудника и не вправе отказать в переносе или предоставлении отпуска.

Для оформления необходимо обратиться к работодателю и подать заявление. В Минтруде подчеркнули, что мужчина может использовать любое количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

