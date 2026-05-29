12 месяцев выплаты и комплексная оценка нуждаемости: как получить единое пособие на детей до 17 лет и беременным

Единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. При этом проводится комплексная оценка нуждаемости. Выплата положена гражданам Российской Федерации на 12 месяцев и продлевается по заявлению, сообщил karelinform.ru.

Категории получателей:

женщины в период беременности, успевшие встать на учет в женской консультации до того, как срок достигнет 12 недель;

один из родителей (либо законный представитель — усыновитель или опекун) несовершеннолетнего в возрасте от рождения до 17 лет включительно.

Данная социальная выплата ежегодно индексируется. С наступлением 2026 года в нормативную базу были внесены несколько существенных поправок.

Основные нововведения:

При подсчете общего дохода семьи больше не будут учитывать разовые материальные поощрения от нанимателя, выданные при появлении ребенка на свет или при его усыновлении.

Также из расчета исключается регулярная финансовая поддержка, предназначенная для жителей Курской области в связи с утратой жилого помещения или иного имущества.

Обновленные требования к уровню дохода:

Чтобы претендовать на получение пособия, суммарный доход всех трудоспособных домочадцев за расчетный период (12 месяцев) обязан быть не ниже восьми величин минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2026 году этот порог составляет 216 744 рубля. В указанную сумму включаются и зарплата, и пособие по временной нетрудоспособности. Данный лимит может быть снижен либо полностью аннулирован при наличии объективных причин, объясняющих отсутствие заработка. Редакция предоставляет данные, актуальные для жителей республики Карелия.

Новый порядок учета алиментных поступлений:

В тех случаях, когда у семьи отсутствует решение суда либо судебный приказ о взыскании алиментов, при вычислении совокупного дохода используются следующие расчетные величины. На одного ребенка — 1/4 от среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по конкретному региону. На двоих детей — 1/3 от аналогичного показателя. На трех и более детей — 1/2 от регионального среднемесячного заработка.

