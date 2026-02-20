14 сантиметров счастья: новый ГОСТ отберет для россиян только правильные бананы — диетолог считает требование разумным

С марта 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ на бананы, который вводит строгие требования к внешнему виду и качеству плодов. REGIONS обсудил инициативу с врачом-диетологом Татьяной Топорковой.

Согласно документу, бананы короче 14 сантиметров больше не смогут претендовать на звание стандартного продукта. Информация об этом появилась в РИА Новости.

Эксперт Топоркова отметила, что 99 процентов бананов, поступающих в Россию, относятся к сорту кавендиш. Именно его параметры и легли в основу нового ГОСТа. Мини-бананы, которые иногда встречаются на прилавках, — скорее исключение, чем правило, и в массовом потоке практически не представлены.

Врач-диетолог Татьяна Топоркова напомнила, что бананы издавна считаются природным антидепрессантом. Еще в конце прошлого века ученые подтвердили: в них содержатся вещества, по структуре близкие к серотонину, которые способствуют поднятию настроения и приливу сил. Так что с точки зрения пользы для эмоционального фона бананы — продукт стратегический.

«Если вы не собираетесь есть бананы сразу, найдите немного зеленую связку и дайте созреть бананам уже дома. При покупке бананы должны быть в меру твердыми, без помятостей и черных пятен. Вкус и текстура банана лучше всего проявляется, когда он созрел. Желтый фрукт с характерными "веснушками" будет наиболее ароматным. Мягкие и сильно пахнущие плоды считаются уже сильно перезревшими, откажитесь от них!» — отметила эксперт.

Помимо минимальной длины в 14 сантиметров, стандарт предъявляет и другие требования. Бананы должны дозревать уже на российских складах, поэтому зеленоватый оттенок приветствуется, а вот ярко-желтые плоды могут вызвать вопросы.

В кисти должно быть не менее трех бананов — одиночки не пройдут контроль. И наконец, фрукты обязаны обладать легким огуречным ароматом, а при разрезании выделять млечный сок. Только такой банан сочтут аппетитным и достойным покупателя.

