«Черный дым над Автомобильным проездом». Пожар на площади 1 тыс. кв. м начался на юго-востоке Москвы

По информации пресс-службы МЧС, переданной корреспонденту «Известий» 25 июля, на юго-востоке столицы зафиксирован пожар в производственном ангаре. Огнем охвачена территория площадью 1 тыс. кв. м.

Как уточняется в оперативной сводке, очаг возгорания расположен по адресу: Автомобильный проезд, д. 10, стр. 14. В ликвидации пожара задействованы около 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники, отмечается в сообщении ведомства.

Сведений о пострадавших, согласно официальному релизу, на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в Москве второй раз за день загорелась квартира в доме на Гончарной улице.