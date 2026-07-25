«Балтика» забила первый гол нового сезона РПЛ

24 июля стартовал новый сезон РПЛ. В первом матче турнира ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2:1. При этом первый гол чемпионата забили калининградцы.

Уже на первой минуте «Балтика» открыла счет. Мингиян Бевеев вбросил аут в штрафную армейцев, Натан Гассама скинул мяч в центр, а Чинонсо Оффор беспрепятственно вколотил мяч в сетку.

После гола балтийцы отдали инициативу, и армейцы еще в первом тайме забили два гола. Матия Попович прорвался по флангу, прострелил, и мяч от ноги защитника «Балтики» Эдуардо Андерсона отскочил в сетку. А затем Данил Круговой роскошным разрезающим пасом вывел один на один Кирилла Глебова.

Во втором тайме «Балтика» заиграла активнее, Оффор забил еще дважды, но оба раза голы были отменены из-за офсайда.

Накануне матча комментатор Михаил Моссаковский сделал прогноз, по которому «Балтика» не должна была проиграть ЦСКА.